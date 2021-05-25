طقس_الثلاثاء: هطول امطار رعدية بمكة ونجران وجازان والباحة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية على مناطق نجران وعسير والباحة ومكة المكرمة.

فيما تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق القصيم والرياض والشرقية وحائل والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.