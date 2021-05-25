محافظ حفر الباطن يناقش كيفية تخفيض المحفظة التأجيرية للمقرات الحكومية

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفرالباطن في ديوان الضيافة بالمحافظة الاستاذ/ مشبب محمد ال معيض مدير عام فرع وزارة المالية، مدير عام فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة الشرقية وذلك اثناء زيارته للمحافظة.

ورحب سموه بالضيف منوها بالدور المهم الفعال لفرع الهيئة بالمنطقة، في تحقيق ضبط عمل الجهات الحكومية وتحقيق التوزان المالي الذي تنشده القيادة الرشيدة – أيدها الله.

وناقش كيفية تخفيض المحفظة التأجيرية للمقرات الحكومية في المحافظة عبر الاستفادة من المباني الحكومية الشاغرة.

وكذلك من المشاريع الحكومية المتعثره شبه المكتملة ووضع الحلول المناسبة لذلك.