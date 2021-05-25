“يويفا” يجمد 3 مليارات يورو كانت مخصصة لاتحاد إوروبي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الإثنين أن بروكسل جمدت 3 مليارات يورو في شكل استثمارات كانت مخصصة إلى بيلاروسيا.

وقالت فون دير لاين لدى وصولها إلى القمة الأوروبية اليوم هناك حزمة اقتصادية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو كانت جاهزة للصرف. تم تجميدها حتى تصبح بيلاروسيا ديمقراطية.

وتابعت: سنمارس الضغط على النظام حتى يحترم في النهاية حرية الصحافة وحرية الرأي.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت السياسة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات ضد قطاع الطيران في بيلاروسيا ودعت إلى الإفراج الفوري عن الصحافي رومان بروتاسيفيتش “المختطف” أمس في مطار مينسك.

وكانت السلطات البيلاروسية أجبرت طائرة كان على متنها لإجراء هبوط اضطراري أثناء الرحلة من أثينا إلى فيلنيوس.

ووفقاً للمسؤولة، هناك إجراء آخر قيد الدراسة وهو توسيع قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على بيلاروسيا، والتي تضم حالياً 88 شخصاً و77 كياناً، بما في ذلك الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وابنه ومستشاره فيكتور لوكاشينكو.

وقبل ساعات من بدء القمة، استدعت دائرة العمل الخارجي الأوروبي سفير بيلاروسيا لدى الاتحاد لإبلاغه برفض ما حدث وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحافي المعارض.