شاهد التفاصيل: برواتب وبدلات وتأمين وسكن… #أرامكو_السعودية تطلق برنامج التدرج لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية

أطلقت شركة أرامكو عن برنامج التدرج لخريجي وخريجات مرحلة الثانوية تم تصميم برنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي وخريجات الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

وسيبدأ التسجيل في البرنامج يوم الأثنين 31 مايو 2021 في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وسيغلق التسجيل في 07 يونيو 2021 في تمام الساعة الثالثة مساءً.

الميزات المكتسبة أثناء الدراسة كمتدرج:

راتب شهري وتوفير السكن بحسب خطة الشركة ومواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية ورعاية طبية مجانية، وفقاً لخطط الشركة واستخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة وإجازة شهر رمضان، بالإضافة إلى أيام الإجازة السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركز التدريب وفقاً للتقويم السنوي لإدارات التدريب ودروس تقوية لتوفير دعم إضافي عند الحاجة.

الميزات المكتسبة كموظف/موظفة في الشركة: راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان وبدل سكن سنوي وإمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي.

إجازة سنوية مدتها 30 يوماً بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة والرعاية الطبية لك ولزوجك/لزوجتك ولاطفالك ولوالديك.

خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة وخيار المشاركة في برنامج تملك البيوت الخاص بموظفي الشركة واستخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة

استخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة ومواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية.

الاستفادة من التخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم مثل الفنادق الكبرى وشركات الطيران الدولية وشركات تأجير السيارات.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.aramco.com/ar/careers/saudi-applicants/non-employee-programs