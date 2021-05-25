وظائف_شاغرة لحملة البكالوريوس في مجلس الضمان الصحي

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن وظائف في مجال تقنية المعلومات لحملة درجة البكالوريوس في علوم الحاسب.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:

مسمى الوظيفة: مسؤول الدعم الفني تقنية المعلومات

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو مجال ذي صلة ويفضل الحصول على شهادة مكتبة البنية التحتية لتقنية المعلومات أو أي شهادة أخرى معادلة المتطلبات الأساسية للغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة وخبرة 3+ سنوات من الخبرة ذات الصلة.

وخبرة في دعم المستوى الأول لتقنية المعلومات ويفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

ترسل السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]