أكثر الجمهوريين يعتبرون #ترامب رئيس أمريكا الحقيقي

أظهر استطلاع رأي جديد لرويترز إبسوس أن غالبية الجمهوريين في الولايات المتحدة لا يزالون يعتقدون أن دونالد ترامب هو الفائز في انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2020، وأن التصويت غير القانوني سبب هزيمته أمام جو بايدن.

ووجد الاستطلاع الذي أجري بين 17 و19 مايو أن 53% من الجمهوريين يعتقدون أن مرشح حزبهم ترامب هو “الرئيس الحقيقي” الآن مقارنة مع % من الديمقراطيين و25% من جميع الأمريكيين.

وحسب الاستطلاع، يعتقد نحو ربع البالغين أن انتخابات نوفمبر شابها التصويت غير القانوني، 56% منهم جمهوريون.

وفاز بايدن في الانتخابات بفارق يزيد على 7 ملايين صوت. ورفضت عشرات المحاكم طعون ترامب ضد النتائج.

وأظهر الاستطلاع أن 61% من الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات “سُرقت” من ترامب.

ويعتقد 29% فقط من الجمهوريين أن على الرئيس السابق، أن يتحمل بعض اللوم على أعمال الشغب المميتة من أنصاره في 6 يناير في مبنى الكونغرس.

ومع ذلك يقول 67% من الذين شاركوا في الاستطلاع، إنهم يثقون في أداء مسؤولي الانتخابات لعملهم بنزاهة، منهم 58% جمهوريون.

شارك في الاستطلاع 2007 بالغين بينهم 909 ديمقراطيين، و754 جمهورياً.