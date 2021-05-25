حدث في برلمان الكويت… رفع الجلسة بسبب جلوس النواب في مقاعد الوزراء

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، رفع الجلسة العادية المقررة اليوم الثلاثاء لجلوس النواب على المقاعد المخصصة للحكومة.

وقال الغانم في كلمة له قبيل رفع الجلسة: “أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم الممتدة إلى جلسة الغد بسبب تواجد النواب على مقاعد الحكومة في قاعة عبدالله السالم وبالتالي ترفع الجلسة”.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالممارسة البرلمانية الكويتية، نفذ عدة نواب تهديدهم، وجلسوا على المقاعد المخصصة للوزراء في جلسة 27 أبريل/نيسان الماضي، التي كان على جدول أعمالها مناقشة استجواب وزير الصحة الشيخ باسل حمود الصباح.

الأمر الذي دفع الحكومة إلى عدم دخول قاعة عبدالله السالم، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة إلى اليوم.

وقبيل بدء الجلسة التي خطط نواب لإفشالها، احتجاجاً على تأجيل استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قام النائب محمد المطير بوضع “ملصقات” على مقاعد الحكومة ومنصة الأمانة العامة مكتوب عليها كلمة “أقسمنا 1962” في إشارة إلى الدستور الذي تم إقراره عام 1962، فيما جلس بعض النواب على مقاعد الوزراء.