سقوط قتلى وجرحى بالعشرات.. #السودان يعلن حالة الطوارئ في بورتسودان

قال بيان ووسائل إعلام رسمية إن السودان أعلن حالة الطوارئ وفرض حظر تجول ليلي في بعض أجزاء ولاية البحر الأحمر أمس الإثنين، بعد عنف قبلي أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل.

ولم يذكر بيان المكتب الإعلامي لحاكم الولاية أي تفاصيل عن الاشتباكات أو الخسائر البشرية.

ولكن وكالة أنباء السودان الرسمية نقلت عن مسؤول طبي محلي، قوله إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 13 آخرين.

وذكر التقرير أن الاشتباكات اندلعت في بعض المناطق بمدينة بورتسودان.

ولولاية البحر الأحمر، بشرق السودان تاريخ من الاشتباكات الدامية بين قبيلتي البني عامر والنوبة، حتى بعد أن وقع شيوخ من القبيلتين اتفاق سلام لوقف العنف في 2019.