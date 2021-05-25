وزارة_التعليم تؤكد على ضرورة إعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا

أكدت وزارة التعليم، على جميع قطاعاتها بضرورة إعداد خطة زمنية لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد لمنسوبي القطاعات التابعة والمتعاملين معها، والتنسيق مع القطاع الصحي بالمنطقة المحافظة بشكل عاجل.

يأتي ذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم ، القاضي الفقرة رقم (۱) بما نصه “قيام كل الجهات في القطاع الحكومي والخاص باتخاذ ما يلزم لحث العاملين لديها والمتعاملين معها على أهمية أخذ اللقاح.

على أن تبدأ تلك الجهات في إشعار العاملين فيها والمتعاملين معها أن أخذ اللقاح سيكون من بين الإجراءات الاحترازية لتمكين العاملين فيها والمتعاملين معها من دخول مقارها.

وبحسب تعميم تحصلت “الوئام” على نسخة منه فإن نائب الوزير يكلف بمتابعة إدارات التعليم بهذا الخصوص، ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار متابعة ما يخص الجامعات، ومعالي مساعد الوزير متابعة ما يخص جهاز الوزارة ،ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني متابعة ما يخص المؤسسة، والرفع بتقارير أسبوعية كل فيما يخصه عما تم إنجازه في كل قطاع.