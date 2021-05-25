ماذا قال أمير تبوك للمواطن العمراني الذي تنازل عن قاتل ابنه؟

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أمس في القصر الحكومي المواطن عوض بن عبيد العمراني الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وثمن سموه للمواطن العمراني موقفه الإنساني النبيل ، وقال :” عمل عظيم أجره كبير سيناله في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى ” .

ووصف سمو الأمير فهد بن سلطان ما قام به المواطن من تنازل بالبادرة الخيرة التي تدل على التسامح والتلاحم بين أبناء المجتمع السعودي، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله – يحثان دائماً تعزيز فضائل التسامح والعفو .

من جانبه أعرب المواطن عوض العمراني عن شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على اهتمامه بشؤون أهالي المنطقة ،راجياً من المولى عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم.