الأهلي يؤجل ملف التعاقدات المحلية والأجنبية

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن النادي الأهلي أجل ملف التعاقدات المحلية والأجنبية، لحين تعيين مدرب جديد للفريق الأول بعد نهاية الموسم الحالي، من دوري كأس محمد بن سلمان.

وكشفت مصادر أن القرار جاء بالتشاور مع المدير التنفيذي لكرة القدم في النادي موسى المحياني، والذي فضل حسم القرار بشأن المدرب أولاً، ومن ثم فتح ملف اللاعبين الأجانب، والمراكز التي يستهدفون التعاقد مع لاعبين أجانب فيها، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتأكد بالفعل رحيل الروماني لاورينتو ريجيكامب عن تدريب الفريق بعد مواجهة الاتفاق في الجولة الأخيرة من الدوري، في 30 مايو الجاري، وقد تم فتح العديد من ملفات المدربين الأجانب للتعاقد مع أحدهم.

من جانب آخر، كشفت مصادر أن عمر السومة، ومحمد العويس، لم يغادرا مع البعثة إلى مدينة أبها، قبل المباراة المقررة اليوم الثلاثاء، بسبب معاناتهما من الإصابة والإرهاق البدني في الفترة الأخيرة.

كذلك جرى استبعاد البرازيلي لوكاس ليما عن المواجهة بقرار فني، فيما واصل ألفيس ساريتش غيابه عن المباريات بسبب الإصابة.