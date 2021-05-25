مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي عند أدنى مستوى

أظهرت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن مؤشر ثقة المستهلك تراجعت إلى 77.3 نقطة، مقارنة مع 80.2 نقطة في أبريل/نيسان 2021، و82.7 نقطة خلال مايو/أيار الجاري، إلى أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019، في الفترة المقابلة من 2020.

وبلغ مستوى الشهر الجاري، الأدنى منذ يونيو 2019، إذ سجل المؤشر في ذلك الوقت، نحو 79 نقطة.

ومن أصل 18 مؤشرا تقيس ثقة المستهلك بالسوق التركية، فإن 14 مؤشرا أقل من 77.3 نقطة، بينما هنالك فقط 4 مؤشرات أعلى من رقم الثقة المسجل الشهر الجاري.

ووفق تقرير هيئة الإحصاء التركية، انخفض مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية من 64.0 نقطة في أبريل الماضي، إلى 61.5 نقطة في مايو الجاري بنسبة تراجع 3.8%.

كما انخفضت توقعات الوضع المالي لمؤشر الأسرة خلال الـ12 شهرا المقبلة، والتي كانت 81.0 نقطة في أبريل الماضي لتسجل 76.6 نقطة في مايو الجاري بنسبة تراجع 5.5%.

وانخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام الذي سجل 82.9 في أبريل إلى 78.8.

وانخفض تقييم إنفاق الأموال على مؤشر السلع المعمرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة، مقارنة بفترة الاثني عشر شهرا الماضية والتي كانت 92.8 في أبريل بنسبة 0.7% وأصبح 92.2 في مايو.

وفي مسح اتجاه المستهلك الشهري، يتم قياس توقعات المستهلكين وتوقعاتهم بشأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، وكذلك يتم قياس اتجاهات الإنفاق والادخار.

ويتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح في نطاق 0-200؛ حيث يشير إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100، لكنه يشير إلى نظرة تشاؤمية عندما يكون أقل من 100.