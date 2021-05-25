العراق.. القبض على خلية إرهابية لداعش في #بابل

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في بابل كانت تعمل بما يسمى “قاطع جنوبي بغداد”.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن “مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين ضمن خلية إرهابية عملت ضمن عصابات داعش الإرهابية بما يسمى جنوب بغداد”.

وأضاف أن “الخلية نشط عملها في جرف النصر ضمن محافظة بابل في نقل انتحاريين ونصب وتفجير العبوات الناسفة على القوات الأمنية والمواطنين، واستهداف نقاط المرابطة ومراكز الشرطة والتهجير القسري على الهوية”.

وفي التحقيقات الأولية مع الموقوفين، اعترفوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين. وبحسب البيان “تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً” واتُخذت بحقهم الإجراءات القانونية”.

في سياق آخر، أحبطت قوات الأمن في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الثلاثاء، هجمات كانت تستهدف أرتالاً خاصة بنقل المعدات اللوجستية للتحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة.

وقال ضابط في شرطة ذي قار إن “قوات الأمن تمكنت وفق معلومات استخبارية من ضبط 5 عبوات ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع في ذي قار لاستهداف أرتال التحالف الدولي”. ورفعت “قوات خاصة تلك العبوات، كما تم نشر قوات إضافية لتأمين الطريق”