منصات الوزارة نتيجة للعمل المؤسسي.. وزير الداخلية: لدينا خطة تحول رقمي طموحة نلمس مخرجاتها تباعًا

قال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسيمي على “تويتر” أن منصات “أبشر” و”فُرجت” وغيرها من منصات وزارة الداخلية التي تخدم المواطن والمقيم هي إحدى منجزات العمل الجماعي بروح الفريق الواحد، ولم تُطلق أو تحقق نجاحاتها بفكرة شخصية أو مجهودات فردية، بل هي نتيجة للعمل المؤسسي، وكانت ولا تزال جزءاً من خطة استراتيجية شاملة.

وأضاف: اليوم، وبرعاية القيادة وتوجيهاتها الكريمة فإن لدى الوزارة خطة تحول رقمي طموحة بجودة شاملة وكفاءة عالية نلمس مخرجاتها تباعًا”، وأضاف “أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يبذل لتحقيق المأمول، ويتوج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها”.

وأوضح: أعتز بكل فرد عمل أو أسهم مع فريق التحول الرقمي في وزارة الداخلية، وبكل جهد يبذل لتحقيق المأمول، ويتوج نجاح هذا التحول بالتكامل مع جميع الوزارات والجهات في إطار رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها.