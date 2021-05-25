بنك قطر الوطني: إلغاء عضوية وزير المالية السابق المتهم بالفساد

ألغى بنك قطر الوطني، عضوية وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي في مجلس إدارة البنك، بعد القبض عليه هذا الشهر بتهمة الاختلاس.

وقال البنك في بيان للبورصة، الثلاثاء، “أعلن بنك قطر الوطني أن جهاز قطر للاستثمار قرر إلغاء عضوية علي شريف العمادي كممثل للجهاز في مجلس إدارة بنك قطر الوطني”.

واعتُقل العمادي هذا الشهر وخضع للاستجواب بتهم الاختلاس وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام.

وجرى إعفاء العمادي من مهامه الوزارية التي يتولاها الآن علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلى مهام منصبه.

وتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي يملك 50% من بنك قطر الوطني.

وقال البنك القطري، إن نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني سيتولى مهام رئيس المجلس لحين انتخاب رئيس مجلس إدارة للبنك.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد قال إن التحقيق يتعلق بمهام العمادي وزيرا للمالية وليس له علاقة بمنصبيه في الصندوق السيادي ولا البنك.

وأعلنت النيابة العامة القطرية، في الخامس من مايو الجاري/أيار القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، في إطار اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام.

وقالت النيابة، في بيان، إنه “بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة”.

وأوضحت النيابة القطرية أن “الجرائم تمثلت في الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة”.