روسيا تعرض على السعودية التعاون في إنتاج الهيدروجين

عرض نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الثلاثاء التعاون مع السعودية في إنتاج الهيدروجين، وذلك خلال حديثه في اجتماع اللجنة اللجنة الوزارية الروسية السعودية المشتركة.

وقال نوفاك: “لدينا مقترح لإنشاء مجموعة عمل معنية بطاقة الهيدروجين” بحسب ما نقلته “رويترز” عن وكالة “تاس” الروسية.

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير،في يناير الماضي،إن بلاده تخطط للتعاون مع السعودية في قطاع الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي والبطاريات.

وأشار لومير، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في يومه الثاني، إلى أن استثمارات ضرورية ستقدم لذلك.