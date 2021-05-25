وزير خارجية الأردن: نهاية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستكون بإنهاء الاحتلال

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن نهاية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستكون بإنهاء الاحتلال، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا بتلبية مطالب وحقوق الفلسطينيين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، اليوم، أن الحل السياسي يجب أن يتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن عدم تكرار التصعيد الإسرائيلي.

وأكد أن الطريق إلى هدنة دائمة يتمثل في حل أساس الصراع، لافتا إلى أن ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم جريمة حرب لا يسمح بها المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ضرورة التوصل إلى حل سياسي للخروج من الأزمات المتكررة، متابعا: “نسعى لأن تكون الهدنة في غزة دائمة”.