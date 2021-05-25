أمانة المدينة المنورة تعتمد 7 مخططات عمرانية جديدة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة 7 مخططات عمرانية في نطاق المدينة المنورة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت 1.497.678 متراً مربعاً.

ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 2119 قطعة سكنية، و 11 قطعة مخصصة للحدائق، و 11 للمدارس، و 14 قطعة للمساجد، في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

وجاء ذلك بعد التأكد بأن المخططات المعتمدة متوافقة للمعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة، لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، التي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.