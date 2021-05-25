أمانة العاصمة المقدسة تبدأ تنفيذ خطة الإصحاح البيئي لحج هذا العام

بدأت الإدارة العامة للإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدّسة، في تنفيذ كافة مهامها المتعلقة بالإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة، استعدادًا لحج هذا العام 1442هـ.

وكشفت إدارة الإصحاح البيئي، أنه تم استهلاك 391 لتراً من المبيدات الخام لتهيئة أعلى مستويات الإصحاح البيئي بالمشاعر المقدسة استعداداً لموسم حج 1442هـ، حيث تم حتى الآن مكافحة ورش 1359 دورة مياه و 742 خيمة و837 منهلاً للصرف الصحي و 460 قناةً من قنوات تصريف مياه السيول.

ويباشر تطبيق مهام الإصحاح البيئي وتهيئة الأجواء بالمشاعر المقدسة 54 عاملاً من المشرفين والفنيين عبر 21 سيارة و 27 جهازاً يدوياً، وبلغ عدد البؤر المستكشفة 123 بؤرة إيجابية و292 سلبية ، كما يعمل أكثر من 1000 عامل نظافة مدعمين بأكثر من 100 معدة وآلية متنوعة؛ وذلك لتهيئة وتجهيز مسطحات وشوارع المشاعر المقدسة ضمن الاستعدادات لموسم الحج هذا العام وفق خطة استثنائية محكمة بالتنسيق مع جميع الجهات.