أمانة عسير تتلف 560 كيلوجراما من المواد الغذائية الفاسدة

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة الرقابة، اليوم ،موقعاً مخالفاً حوّله مجموعة من الوافدين إلى معمل لتجهيز الوجبات الغذائية .

وأوضحت الأمانة بأنه تم ضبط وإتلاف أكثر من 560 كجم من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت تجهز في المعمل وقد ظهرت عليها علامات التلف والتعفن، مؤكدة أنه تم إغلاق الموقع و ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية في حق المخالفين بحدها الأعلى .

وشددت الأمانة أنها لن تتوانى في ملاحقة كافة مخالفي إجراءات السلامة الغذائية و الاشتراطات البلدية لضمان سلامة المستهلكين، وأهابت بالمواطنين والمقيمين بمسارعة الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة عبر الاتصال على الرقم الموحد 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.