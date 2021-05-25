“البيئة” تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة الهواء.

وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة عى الالتزام البيئي بشأن جودة الهواء في إقرار القواعد والشروط والضوابط للتصاريح والتراخيص، إصدار التصاريح والتراخيص واستيفاء المقابل المالي.

كما تهدف اللائحة إلى اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية، ورصد جودة الهواء ومؤشراته وإعداد الدراسات، وضع خطط ومشاريع لخفض تلوث الهواء والحد من آثاره، وتطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، التنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

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