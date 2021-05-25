أمانة جدة ترصد موقعين عشوائيين لتحضير الأطعمة وتتلف 910 كيلو مواد غذائية

تمكنت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، من مداهمة موقعين عشوائيين في حي البغدادية استغلا لإعداد وتحضير الأطعمة من قبل عمالة وافدة، وسط بيئة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، والتي أسفرت عن إتلاف 910 كيلو من المواد الغذائية والدواجن واللحوم مجهولة المصدر.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة وخلال جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية تمكنوا من ضبط منزل شعبي اتخذته عمالة مخالفة مقرا لتحضير وتخزين الأطعمة مستغلين سطح المنزل لعدم لفت الانتباه، مبينا أنه جرى مصادرة وإتلاف 730 كيلو من المواد الغذئية والأولية بالإضافة لأدوات وأواني تستخدم في ممارسة النشاط.

وتابع “الدقس”، أن الفرق الميدانية رصدت موقعا عشوائيا آخر لأحد المطاعم، جرى استخدامه لإعداد المأكولات بطريقة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، مضيفاً أنه جرى مصادرة وإتلاف 180 كجم من اللحوم والدواجن والخضروات والمواد الأولية، كما جرى مصادرة عدد من الأدوات المستخدمة وإغلاق الموقع واتخاذ الاجراءات النظامية.

وتؤكد أمانة جدة، استمرار جهودها الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وسيجري تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.