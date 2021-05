الجيش الأمريكي يكتشف “أجساما غريبة” تتحرك في الجو و تحت الماء

اكتشفت البحرية الأمريكية “أجساما سريعة الحركة” غامضة تحت الماء، وذكر موقع The Mirror البريطاني، إن الخبراء وكذلك التكنولوجيا الحديثة لم يتمكنوا من تفسير ذلك.

وتمكنت الغواصات الأمريكية بواسطة أجهزة السونار، من رصد أجسام متحركة مجهولة الهوية. ولكنه لم يحدد تحديد مكان وزمان الحادث.

وظهرت هذه المعطيات بعد أسبوع من نشر مقطع فيديو، ظهر فيه جسم أسود بجوار السفينة الحربية الأمريكية USS Omaha. ووفقا للموقع، أكد البنتاغون أن الحادث وقع في عام 2019.

وأوضح موقع The Mirror، أن لقطات هذه الأجسام مجهولة الهوية ظهرت على الإنترنت على خلفية التحقيق، الذي سيقوم في ختامه مدير الاستخبارات الوطنية جيمس وولسي، بتقديم تقرير إلى الكونغرس في يونيو.

في وقت سابق أعلن وولسي أن الطيارين العسكريين الأمريكيين على اتصال مستمر بأجسام غامضة تتحرك في الجو، وبعضها يشبه إلى حد بعيد الصحون الطائرة. ووفقا له، تم فرض طابع السرية على هذه الاتصالات، لكن واشنطن غيرت نهجها مؤخرا وبدأت بمناقشة هذا الموضوع بشكل أكثر انفتاحا.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021