تسريبات خطيرة .. الحوثي يبتز قيادات المليشيا و أنصاره من السياسيين بالفضائح الجنسية لضمان ولائهم

انتشر تسجيل مسرب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يكشف فضيحة كبرى مارستها مليشيا الحوثي المتمردة باليمن، والتي تعتبر غريبة وصارخة على عادات وتقاليد المجتمع اليمني المحافظ.

الباحث والمحلل السياسي اليمني محمد جميح نشر التسريب المسجل على حسابه في تويتر والذي يكشف الوجه الآخر للمليشيا، حيث تقوم بأعمال منافية للآداب بتسليط بائعات الهوى والساقطات على التابعين للمليشيا لأجل توريطهم في أعمال منافية للآداب لضمان بقاء ولائهم للمليشيا.

وعلق جميح على مقطع الفيديو بالقول : ” تسجيل مسرب لعبده بشر عضو مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحوثيون بصنعاء، يتهم فيه مليشياتهم باستهداف المجلس السياسي التابع لهم، بتسليط بائعات الهوى للإيقاع بهم، ومن ثم التحكم بقراراتهم.

وسخر جميح من فضيحة الحوثي قائلا :” صدعوا رؤوسنا بالتنديد بالرذائل وكونوا شبكات لا أخلاقية لاستهداف الصديق قبل العدو”.