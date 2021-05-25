أحداث ساخنة في بغداد..  سقوط قتيل و جرحى واشتباكات بين الأمن و المحتجين  #ساحة_التحرير  #العراق_ينتفض

تصاعدت وتيرة الأحداث بين المتظاهرين في ساحة التحرير بالعراق وبين قوات مكافحة الشغب، ما أسفر عن سقوط قتيل ووقوع إصابات بين المتظاهرين.

وذكرت مصادر طبية عراقية أن 11 جريحا أصيبوا في صدامات خلال تظاهرات في بغداد.

وفي تفاصيل الصعيد الميداني فقد قامت قوات وزارة الداخلية العراقية – مكافحة الشغب- بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين السلميين في محيط ساحة التحرير وسط بغداد.

وأسفر إطلاق النار عن سقوط عدد من الجرحى برصاص القوات التي اقتحمت الساحة.

كما دخلت سيارات نوع (بيكب) بيضاء وأخرى مدنية إلى ساحة التحرير.

وأسفرت الأحداث عن مقتل متظاهر سلمي بسلاح القوات الحكومية العراقية، في محيط ساحة التحرير وسط بغداد.

وقام نشطاء بنشر صورة للمتظاهر السلمي، الذي قتل وعلقوا بالقول :” الشهيد عبد الإله المياحي الله يرحمه ، قتل برصاص مليشيات خامنئي في العراق”.

وعلى صعيد الأحداث أيضا فقد أصيب الناشط أحمد الركابي بنزيف حاد جراء تعرضه لطعنات سكاكين من قبل مندسين وسط ساحة التحرير وسرقة هاتفه ومقتنياته الشخصية.