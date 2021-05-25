«وليام شكسبير» .. أول الموتى بعد تلقي لقاح كورونا

قالت صحيفة الديلي ميل إن المواطن البريطاني ويليام شكسبير وهو أول رجل في العالم يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، توفي في المستشفى عن عمر يناهز 81 عاما بعد معركة طويلة مع مرض ليس له علاقة بالوباء.

وكان شكسبير معروفا باسم بيل، والذي احتل عناوين الصحف العالمية في ما يسمى بـ V-Day في 8 ديسمبر عندما تلقى أول جرعة من لقاح “فايزر”.

وقد توفي الموظف السابق في شركة “رولز رويس” يوم الخميس الماضي بعد فترة مرضية في نفس المستشفى.

ويعتبر شكسبير ثاني شخص يحصل على لقاح معتمد بعد أن حصلت مارجريت كينان (91 عاما) على جرعتها في نفس المستشفى.