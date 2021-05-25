المبعوث الأمريكي إلى اليمن يزور المملكة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيتوجه إلى السعودية وسلطنة عمان اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع مسؤولين بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إلى “العواقب المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب”.

وقالت إن “ليندركينغ سيواصل الضغط من أجل تدفق البضائع دون عوائق عبر جميع الموانئ وسيعمل على إجماع دولي لوقف الهجوم”.

وأضافت أن مناقشات المبعوث الأمريكي “ستركز على تحقيق وقف إطلاق نار شامل ومستدام وشامل وعاجل لضمان تسليم السلع التجارية الأساسية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن بانتظام ودون عراقيل والانتقال إلى عملية سياسية شاملة”.

ولفتت إلى أنه “سيواصل العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث”.