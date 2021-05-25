قتلى وجرحى .. مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة بالجوف

تكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة عقب هجمات دقيقة من قبل قوات الجيش الوطني على جبهات محافظة الجوف.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الوطني ورجال القبائل كسروا هجوماً شنته ميليشيا الحوثي على عدد من المواقع بجبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأسفر الهجوم عن سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح واغتنام كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة وتكبدها خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وعلى الصعيد الميداني أيضا فقد سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، من خلال قصف مدفعي استهدف تحركاتها في جبهة محزام ماس شمال غرب مأرب.