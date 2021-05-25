مركز إدارة الدين يقفل طرح مايو من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.530 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمسمائة وثلاثون مليون ريال سعودي).

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال سعودي (مئتان وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام (2033) ميلادي.