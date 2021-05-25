برنامج تجسس حوثي لنهب نصف الأرباح من شركات كبرى باليمن

لم تكتفِ مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن بفرض جبايات دورية على التجار والشركات الكبرى، بل وسّعت دائرة النهب، لتصل إلى مشاطرة الأرباح مع الشركات الكبرى.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فقد كشف تجار يمنيون عن تعرضهم للإجراءات التعسفية من قبل ميلشيات الحوثي الإرهابية لإجبارهم على دفع نصف أموالهم.

ونقلت عن مصدر في الغرفة التجارية في صنعاء أن أكثر من 20 رجل أعمال غالبيتهم يمتلكون شركات تجارية كبرى يتعرضون لمضايقات من المليشيا وصلت إلى المطالبة بتوريد نصف الأرباح إلى المليشيا.

وأضاف أن المليشيا لم تعدْ تكتفِ بعمليات الجبايات الدورية التي تفرضها بين فترة وأخرى، بل وصل الأمر إلى الضغط على الشركات لربط دخلها ببرنامج تجسس حوثي والسعي لمناصفتها في الأرباح.

وفي التفاصيل أيضا فإن المليشيا تعمل جاهدة على إفلاس الشركات الكبرى وطرد المستثمرين ورجال الأعمال من اليمن.

وتابع قائلا : إن بعض البيوت التجارية الكبرى التي يعمل فيها آلاف اليمنيين نقلت مركزها الرئيسي إلى الخارج وسحبت بعضا من استثماراتها، ما يهدد بزيادة الفقر والبطالة داخل البلاد.