هل أصيب بكورونا .. سعال مستمر والتقاط للأنفاس في كلمة “حسن نصر الله” المتلفزة

سادت حالة من الجدل بعد ظهور حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في حالة متعثرة يبدو عليه الإرهاق المتواصل أثناء الكلمة.

وقد ظهر نصرالله، خلال كلمته، مرهقا، حيث كان يلهث ويضطر للسعال باستمرار بين كل جملة وأخرى.

وتوقف نصر الله أيضا عدة مرات لشرب المياه والتقاط الأنفاس خلال الكلمة، معتذرا عن سعاله المتكرر الذي تم عدة مرات أثناء كلمته المجهدة.

كما غابت الحماسة المزعومة والعنفوان الخطابي الذي عرف عنه في مثل هذه المواقف، حيث حل بدلاً عن ذلك الهدوء والخمول والسعال المتكرر واللهاث المتواصل ما جعل الكثيرين من مؤيديه يتساءلون عن الحالة الصحية التي ألمّت به.

من جهته علق الكاتب الصحفي عباس الضالعي قائلا : ” حسن نصرالله مصاب بكورونا ووضعه الصحي غير طبيعي.. لاحظت ذلك من خلال كلمته التي تبث الآن.. حسن يزايد باسم مقاومة فلسطين”.

يذكر أن نصر الله قد ظهر في ذكرى ما يسمى ” عيد المقاومة والتحرير”، التي سعى من خلالها إلى استغلال انتصار المقاومة في غزة.