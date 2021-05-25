جامعة شقراء تنظم الملتقى التعريفي الافتراضي الأول لطلبة الثانوية العامة

أقامت عمادة السنة التحضيرية بجامعة شقراء، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع، وبمشاركة عمادة القبول والتسجيل، مساء يوم الأحد 11 شوال 1442هـ، الملتقى التعريفي الافتراضي الأول لاستقطاب طلبة الثانوية العامة للسنة التحضيرية، والذي شارك فيه، عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي، نخبة من منسوبي عمادة السنة التحضيرية بالجامعة، وذلك ضمن الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لكافة شرائح المجتمع في مختلف المحافظات التي تنتشر بها كليات الجامعة.

وتضمن الملتقى توضيحًا لكل ما يحتاج طالب المرحلة الثانوية معرفته للانضمام لإحدى الكليات التي تتطلب السنة التحضيرية من تخصصات ومسارات وخطط ومناهج ومرافق، وكذلك الزي الرسمي المعتمد، حيث تناول اللقاء تعريف الطلاب والطالبات بأنظمة الجامعة ولوائحها وأقسامها ووحداتها بشكل عام، وبعمادة السنة التحضيرية بشكل خاص، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة التحضيرية، كما تعرف الطلبة على التخصصات العلمية في مختلف كليات الجامعة.

كما تطرق فريق عمادة السنة التحضيرية خلال استعراضه للبرامج التي تقيمها العمادة للحديث عن البرنامج التأهيلي الصيفي الذي تعتزم العمادة إقامته ابتداءً من الشهر القادم بعنوان (مستعدReady to Go )، والذي يهدف إلى تمكين الطالب المقبل على السنة التحضيرية من الاستعداد لاجتياز السنة التحضيرية بنجاح.

من جهتها، شاركت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة في الملتقى، وقدمت شرحًا موجزًا عن خطة القبول بالجامعة وشروطه وآلية حساب النسبة المركبة، إضافة إلى إجراءات وأنظمة القبول والتسجيل بالتخصصات المختلفة، وتزويد الطلبة بالمعلومات الإرشادية المهمة، وكذلك تعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وكذلك شروط ومتطلبات القبول في كل تخصص، ومسارات السنة الأولى، كما تعرف الطالب أيضا على إجراءات التحويل والتخصيص وغيرها من المعلومات المهمة التي تساعده في اختيار التخصص المناسب واستكمال كافة متطلبات القبول اللازمة، وتم فتح المجال لاستقبال أسئلة واستفسارات المشاركين حول القبول والمعدلات والإجابة عليها.

واختتم الملتقى بعرض نماذج من قصص نجاح طلبة السنة التحضيرية السابقين المتميزين، و الذين قدموا الكثير من النصائح لزملائهم، تلا ذلك حوار مفتوح تمت خلاله الإجابة على كل أسئلة الحضور وتوضيح كافة الأمور التي تهم الطلبة.