فنانة يمنية تفضح الحوثيين .. المليشيا حاولت إجباري على ممارسات مشينة باسم الوطنية

فجرت الفنانة اليمنية انتصار الحمادي فضيحة جديدة بشأن انتهاكات مليشيا الحوثي وما تقوم به من أعمال مشينة تحت شعار الوطنية، تارة بنهب الأموال، وأخرى بتسليط بائعات الهوى على مسؤوليها في مناطق سيطرتها.

نشطاء ومدونون يمنيون نقلوا عن الفنانة المعتقلة “انتصار الحمادي” قولها :” عندما اعتقلونا عصبوا عيوني، وبصمونا على أوراق لا نعرف ماهي وأخذونا لمشاهدة عدة بيوت، قالوا لنا اشربوا وارتاحوا مع اهل تلك البيوت، فقلت لهم هذه دعارة ردوا علينا يجوز ذلك في سبيل خدمة الوطن”.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن الحمادي اعتقلت من طرف قوات أمن بملابس مدنية عند نقطة تفتيش في العاصمة صنعاء يوم 20 فبراير الماضي، وتعرضت خلال احتجازها إلى الاستجواب وهي معصوبة العينين.

كما تعرضت للإساءة الجسدية واللفظية، وإهانات عنصرية وأجبرت على “الاعتراف” بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك حيازة مخدرات وممارسة الدعارة.

يذكر أن القاضي عبدالوهاب قطران كان قج نشر تفاصيل زيارة قام بها وعدة ناشطين للحمادي، قائلا: ذهبنا صباح اليوم للسجن المركزي بصنعاء لزيارة الشابة الشجاعة المسجونة ظلما وعسفا وقهرا، انتصار الحمادي، أنا وكوكبة من الأدباء والمثقفين والصحفيين والصحفيات والمحامين والمحاميات.

وأضاف أن الحمادي شرحت لنا بشجاعة وشموخ ما تعرضت له من قهر وعسف وظلم وتلفيقات.

كما أكد صحة ما تناقله النشطاء وأنها ذكرت له أنها أخبرت بأن الدعارة جائزة في سبيل الوطن.

وتسائل قائلا : عندما سمعنا منها العبارة الأخيرة صدمنا جميعا وأُصبنا بحالة ذهول، معقول وصل الانحطاط الأخلاقي الى هذا الحد؟! هل فعلا كل شيء جائز لدى الجماعة في سبيل تحقيق مصالح ومكاسب وثروات ملوثة؟!.