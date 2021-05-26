أمير القصيم يحفز لاعبي التعاون لتحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين

حفز صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال زيارة مساء أمس لاعبي نادي التعاون بمقر النادي، قبيل انطلاقهم لمدينة الرياض لمواجهة نادي الفيصلي مساء الخميس القادم على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021 على أرض استاد الملك فهد الرياضي.

وأبدى سموه خلال زيارته وتحفيزه لاعبي نادي التعاون اليوم ثقته الكبيرة بقدرتهم على الفوز وتحقيق هذه الكأس الغالية على قلوب الجميع, مؤكداً سموه دعمه الكامل لهم ولجميع أندية المنطقة لمواصلة الحفاظ على حصد البطولات وتحقيق النجاحات والإنجازات الرياضية التي تنعكس بشكل ايجابي على المنطقة من جانب رياضي.

متمنياً أن يحقق التعاون طموحات رجالات وجماهير النادي وأبناء وأهالي المنطقة بشكل عام، مؤكداً على اللاعبين على أهمية العودة بهذه الكأس الغالية والتكاتف لنيل البطولة الغالية ومواصلة تحقيق الإنجازات والتقدُّم على الصُّعد كافة متمنيا للجميع التوفيق.

حضر اللقاء الأعضاء الذهبيين عبدالعزيز الحميد وسليمان العُمري وخريف الخريف ومحمد السراح, ورئيس مجلس إدارة النادي التعاون علي الشايعي وأعضاء مجلس الادارة، والجهازين الإداري والفني للنادي.