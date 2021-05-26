بدعم تخفيف قيود كورونا.. ارتفاع هامشي لأسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مع تدفق البيانات التي تشير إلى تحسن توقعات الطلب على الخام في بعض المناطق في ظل استمرار تخفيف القيود المرتبطة بجائحة “كورونا”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يوليو هامشيًا بنحو 0.1% إلى 68.73 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

واستقرت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يوليو عند 66.01 دولار للبرميل.

ومن المقرر صدور بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بنحو 439 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من مايو الجاري.