عشرات القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية في معارك بمحافظتي صعده ومأرب

أعلن الجيش اليمني سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية في معارك شهدتها جبهات القتال في محافظتي صعده ومأرب خلال الساعات الماضية.

وقال قائد لواء حرب (1) في الجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات التدخل السريع في الجيش وميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في “وادي عار وجبال البليسه”، في مديرية الصفراء بصعده.

وأكد الغنيمي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ) أن المعارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب تدمير عتاد قتالي تابع للمتمردين.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن وحدات من الجيش شنت قصفا مدفعيا استهدف تجمعات وتحركات معادية في جبهة محزام ماس شمال غرب مأرب، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، في حين قُتل آخرون في قصف مماثل للجيش استهدف تجمعات وتحركات للمتمردين الحوثيين على امتداد جبهة المشجح.