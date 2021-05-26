أعلنت منظمة السياحة العالمية تأسيس مقر إقليمي لها في العاصمة الرياض، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي في الرياض، والتي انطلقت فعاليتها اليوم الأربعاء.

وذكرت العربية أن «منظمة السياحة العالمية تختار الرياض لتأسيس مقرها في الشرق الأوسط».

وأوضحت وزارة السياحة أن القمة ستناقش أهم القضايا التي تواجه إعادة بدء واستدامة تعافي قطاع السياحة، فيما شدد وزير السياحة أحمد الخطيب، على ضرورة التعاون لتمكين قطاع السياحة من التعافي وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة السياحة على موقع «تويتر» البث المباشر للقمة معلقة: «يحدث الآن انطلاق قمة تعافي القطاع السياحي في الرياض بحضور معالي وزير السياحة أ. أحمد الخطيب وأمين عام منظمة السياحة العالمية ومشاركة قادة القطاعين الخاص والعام».

وقال الوزير الخطيب على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «يجب التعاون لتمكين قطاع السياحة من التعافي وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وهذه إحدى الأولويات التي شاركتها مع زملائي الوزراء المشاركين في قمة تعافي القطاع السياحي».