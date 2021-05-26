استشاري أمراض معدية: التصاق معادن بأجساد الحاصلين على اللقاح “فبركة”

أكد الدكتور مساعد الحربي استشاري الأمراض المعدية، إن مقاطع الفيديو التي يضع فيها أشخاص عملات معدنية على أماكن أخذ اللقاح في أجسادهم فتلتصق بها مفبركة. وتأتي في إطار الحرب على التطعيمات.

وأضاف استشاري الأمراض المعدية، ، خلال استضافته في برنامج “الشارع السعودي”، إن مقاطع الفيديو، التي يضع فيها أشخاص عملات معدنية على أماكن أخذ اللقاح في أجسادهم فتلتصق بها مفبركة. وتأتي في إطار الحرب على التطعيمات.

وأشار، إن هذه المقاطع تندرج تحت الشائعات ونظرية المؤامرة، لافتاً إلى أن التطعيمات موثقة علمياً ولم تخرج إلا بعد اختبارها جيداً واجتيازها عدة مراحل.

وأوضح أن المقارنة بين غياب علاج السرطان رغم قدمه وظهور لقاح لفيروس كورونا رغم حداثته، هي مقارنة غير سليمة، لأن كورونا التهاب وبه عدوى ومناعة تتكون ضده على عكس السرطان.