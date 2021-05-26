التخصصات الصحية تفعل نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن تفعيل خدمة نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية المندرجة حتى إشرافها، والذي يهدف إلى أتمتة وتنظيم آلية قبول العضويات في الجمعيات الصحية بشكل كامل.

وأوضح مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن النظام يأتي في إطار التحول الرقمي عبر أتمتة الأعمال والخدمات وتحويلها إلى منظومة إلكترونية بهدف التسهيل على المستهدفين من الممارسين الصحيين والمهتمين الراغبين في الحصول على عضوية في إحدى الجمعيات الصحية.

وأشار إلى إن النظام يمنح ثلاثة أنواع للعضويات، “عضوية عاملة” والتي تشترط حصول المتقدم على بطاقة تسجيل مهني في تخصص الجمعية، وعضوية “انتساب” للمهمتين في تخصص الجمعية دون شرط الحصول على تسجيل مهني في نفس التخصص، وعضوية “طالب” والتي يمنحها النظام للطلاب فقط.

وأضاف القثامي أن الهيئة تشرف على إدارة 50 جمعية صحية، تمنح الممارسين الصحيين والمهتمين فرصة المشاركة المجتمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في مختلف التخصصات، وتعزز الانتماء المهني لديهم من خلال اطلاعهم على أهم التطورات العلمية المستجدة، تحقيقاً لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.