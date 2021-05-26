انفجار ضخم في مصنع “بتروكيماويات” جنوب إيران

وقع انفجار ضحم، الأربعاء، في مصنع لإنتاج البتروكيماويات بمدينة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر جنوب إيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، تابعتها مراسلة “العين الإخبارية”، بوقوع انفجار في مصنع لإنتاج البتروكيماويات تابع لشركة “دوماند للطاقة” جنوب البلاد.

وتقع شركة دوماند للبتروكيماويات بمدينة عسلوية ذات الغالبية العربية وهي تابعة لمحافظة بوشهر.

وذكرت وكالة أنباء “نادي المراسلين” الإيرانية (جوان)، أن الانفجار تسبب بحرائق في مصنع دوماند للبتروكيماويات بمدينة عسلوية، مشيرة إلى أن “الحادث سببه انفجار صمام الأكسجين في المصنع”.

ونقلت الوكالة عن مسؤول يعمل في هذا المصنع، دون ذكر اسمه، أن “الحادث لم يتسبب بخسائر بشرية”، كما لم يوضح طبيعة الخسائر والأضرار المادية.

وتركز هذه الشركة التي تأسست عام 2011، في المرحلة الثانية من تطوير حقل بارس الجنوبي للطاقة الاقتصادية على توفير الكهرباء والمياه والبخار والهواء المضغوط والأكسجين والنيتروجين والغاز والوقود.

ولم تفصح السلطات الإيرانية الرسمية بشكل واضح عن أسباب تزايد الحوادث والحرائق في المنشآت الحكومية.