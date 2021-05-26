شاب تركي انتحر بسبب البطالة يترك رسالة لاردوغان: ساخذ حقي منك ومن حزبك

أقدم شاب تركي يبلغ من العمر 24 عامًا على الانتحار بالقفز من أحد البنايات، بعد فشله في الحصول على عمل تاركا رسالة للرئيس أردوغان.

ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة “أفرنسال” التركية المعارضة، الأربعاء، نص الرسالة،جاء فيها، “ختامًا أقول ربما أنني لم أستطع أن أخذ حقي كله، وشبابي في هذه الدنيا، لكن لا شك في أنني وملايين آخرين مثلي سيحصلون في العالم الآخر على حقوقهم من حكومة العدالة والتنمية، والرئيس رجب طيب أردوغان”.

وعلق ولي آغ بابا، نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، قائلا “انتحر الشاب العاطل عن العمل، في أنطاليا بعد أن عجز عن إيجاد فرصة عمل لفترة طويلة”.