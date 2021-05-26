اعتماد اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بوكالة البيئة وبالتعاون مع المركز أصدرت اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 165 وتاريخ 19/11/1441 هـ.

وأوضح المركز، أن ذلك بعد اعتمادها من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بالقرار الوزاري رقم 356344/1/1442 وتاريخ 29/9/1442.

ونوه المركز أن اللائحة دخلت حيز النفاذ للعمل بها (منذ تاريخ صدورها ) وتسري أحكامها على جميع الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها في المملكة، فيما يمكن الإطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.