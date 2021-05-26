أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لصيانة الحدائق بأكثر من 6 مليون ريال

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم عقداً لتشغيل وصيانة الحدائق والساحات بمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال صيانة الحدائق بمبلغ 6.496.591 ريالاً ولمدة ثلاث سنوات .

وتعمل الأمانة على تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والتشجير للحدائق والشوارع وممرات المشاة وزراعة الزهور بالساحات العامة، وتأهيل المسطحات الخضراء.

ويبلغ عدد الحدائق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة 290 حديقة، وتسعى الأمانة إلى تطوير الأماكن الترفيهية مثل المنتزهات البرية وغيرها للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات البلدية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.