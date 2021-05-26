وزير التعليم يجيب على سؤال “الوئام” حول زيادة الحصص للمعلمين في #التقويم_الدارسي_الجديد

وجهت الوئام سؤالا لوزير التعليم، اليوم، حول مدى ترتب إضافة المواد الجديدة على أنصبة المعلمين أو الحصص.

وقال بندر السليس من صحيفة الوئام: “هل يترتب على إضافة مواد جديدة زيادة أنصبة المعلمين أو الحصص الدراسية اليومية؟

وقال وزير التعليم، إنه “ليس هناك زيادة في أنصبة المعلمين والمعلمات بعد تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، وهي محددة وفقا للائحة الوظائف التعليمية، وفقا لرتبة المعلم”.

وأضاف الوزير، خلال إجابته على سؤال الوئام، أنه “في حال الزيادة ستكون وفقا لرتبة المعلم؛ وحاجة المدرسة، ويقابلها حوافز مادية”.