“رينارد” يعلن قائمة المنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد، قائمة المنتخب للانضمام لمعسكر الرياض استعدادا للتصفيات الآسيوية.

وضمت القائمة، 27 لاعبا هم محمد العويس، زيد البواردي، عبدالله العويشير، محمد الربيعي، حسان تمبكتي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، مهند الشنقيطي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف.

كما ضمت القائمة، علي الحسن، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.