البحرين تشدد قيود مكافحة كورونا: إغلاق المدارس والمتاجر ومنع الأنشطة والمناسبات #عاجل

أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، تشديد القيود المعمول بها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بناء على عرض قدمه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

وشملت القرارات المتخذة ما يلي:

رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية. تكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة. تحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين. اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءًا من الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 إلى الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 وهي كالتالي: غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية).

منع الأنشطة الرياضية.

غلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية.

العمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%.

منع المناسبات الخاصة.

مع استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة.

ونوهت اللجنة التنسيقية بأهمية اتباع الجميع للتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة للتصدي لفيروس كورونا، وأهمية قيام كل فرد بحث محيطه الأسري والمجتمعي بالمشاركة الإيجابية في كافة مراحل التصدي للجائحة.