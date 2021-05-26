القبض على 6 مقيمين بحوزتهم طنّان من الكيابل المسروقة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على عصابة تخصصت في سرقة الكيابل.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن العصابة مكونة من 6 مقيمين، و5 من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وبين أنهم دخلوا مبنى تحت الإنشاء، واعتدوا على حراس المبنى وكبّلوهم وسرقوا كيابل تُقدّر قيمتها بمبلغ يزيد على (700,000) ريال.

وكشف أنه ضُبط بحوزتهم على طنّين من الكيابل المسروقة تم استردادها وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.