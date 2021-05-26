فضيحة أخلاقية للحوثي.. إجبار عريس على تطليق زوجته وتزويجها بأحد قيادات المليشيا بذمار

انكشفت حقيقة مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، وسقط قناع الأخلاق، بعد أن خالفوا كل الأعراف والتقاليد اليمنية المحافظة.

فبعد فضيحة بائعات الهوى، كشف الإعلامي محمد الضبياني عن واقعة أخلاقية مشينة ارتكبتها مليشيا الحوثي بمحافظة ذمار.

وأضاف الضبياني أنه في مديرية وصاب العالي عزلة جعر بالمحافظة ، عقد شاب قبل خمسة أشهر القران واتفق الطرفان على الخميس الماضي موعدا للزواج.

وأوضح أنه بعد أن أقيمت وليمة العرس، والزواج تم بشروطه وأركانه، وأثناء ما العروس ينتظر عروسته منع الحوثيون وصولها إلى زوجها بدون أي مبرر لا شرعا ولا عقلا ولا قانونا.

كما أكد أن الحوثيين أجبروا العريس على طلاق زوجته قبل أن تدخل عليه، وأجبروا والد العروسة قسرا على تزويج ابنته بأحد قيادات مليشيا الإرهاب الحوثية في المنطقة.

واستنكر الضبياني الواقعة قائلا : “إصرار حوثي رجيم على توزيع انتهاكاتهم وقبحهم وانحرافهم الأخلاقي والقيمي والعرفي على الجميع دون أدنى خجل”.