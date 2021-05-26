إسقاط مسيرة حوثية بمحافظة الحديدة

تمكنت قوات الجيش اليمني من إسقاط مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

كما تمكنت أيضا من إحباط هجوم بري شنته ميليشيا الحوثي في حي منظر بالحديدة.

وكانت المليشيا تخطط من خلاله لعزل المناطق المحررة جنوبي المدينة، القوات المشتركة قالت إنها قبضت على عنصر استطلاع حوثي متقدم قبل إعطاء إشارة البدء بهجوم تم التحضير له عبر محورين “بري–بحري”.

وقد تمكنت القوات من الإيقاع من عنصر الاستطلاع المتقدم لميليشيا الحوثي واعتقلته قبل إعطاء إشارة البدء بالهجوم.

وأوكلت المليشيا لعنصر الاستطلاع، مهمة تسلل انتحارية على مرحلتين عبر قوارب الصيادين ثم إكمال المسافة سباحة حتى الوصول لمواقع القوات اليمنية في حي منظر.