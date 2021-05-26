وكيل وزارة #التعليم يوضح مكتسبات إقرار الدراسة على نظام ثلاثة فصول

قال وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، إن إقرار الدراسة في السعودية على نظام ثلاثة فصول، لها مكتسبات إيجابية كبيرة، منها زيادة العام الدراسي، والواضحة من عدد أيام الدراسة الفعلية التي تصل إلى 183 يوما، وهي فرصة لتقديم مواد جديدة، وزيادة مساحة التطبيقات، ومن أهم المواد الجديدة التي تم إقرارها للعام الدراسي الجديد، مادة اللغة الإنجليزية ومادة المهارات الحياتية والأسرية بدءا من الصف الأول الابتدائي، مادة المهارات الرقمية بدءا من الصف الرابع الابتدائي، ومادة التفكير الناقد التي تقدم نهاية المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية.

وأكد في تصريحات للعربية أن خطة التغيير التي أعلنها وزير التعليم اليوم، جاءت بعد دراسات دقيقة ومستفيضة خلال السنتين الماضيتين، حول التقويم العام الدراسي، وتطوير العملية التعليمية من الخطط والمناهج، والأوزان النسبية للمواد، وكيفية توزيعها خلال العام الدراسي، وتمت الاستفادة من تجارب عالمية نقلت تجاربهم الناجحة في أنظمة التعليم والمناهج، وذلك عبر عدد من الدول المتقدمة في مجال التعليم مثل سنغافورة وبريطانيا والإمارات.